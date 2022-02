Credete ancora nel "miracolo" play-off? - Vota il sondaggio

Un miracolo sportivo. Ci vorrebbe un'impresa storica per portare il Parma dove sognavano le ambizioni di inizio campionato. Un campionato travagliato, ma il calcio è costellato di imprese. Se sembrano impossibili il primo o il secondo posto e la promozione diretta (18 e 17 punti distanziano il Parma da Lecce e dalla coppia Cremonese-Pisa) un'impresa non da fantacalcio, ma sempre impresa ci porta a guardare il primo posto utile per i play-off, cioè quello occupato a 10 punti sopra da Perugia e Frosinone. A dicembre, quando il campionato aveva già preso una piega non piacevole, lo avevamo chiesto ai tifosi (se speravano ancora in una promozione via play-off) e l'ottimismo o il tifo avevano fatto rispondere per il 57,5% "si", il Parma ha ancora speranze. Ora dopo la doppia batosta contro Cremonese e Ternana, il Parma, secondo voi, ha mantenuto le speranze di fare il miracolo?