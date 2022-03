Alle 14 al Tardini il Parma affronta la Reggina: a "caccia" dei tre punti per tenere accesa la speranza

Il dibattito fra i tifosi crociati è più che mai aperto e la domanda è sempre la stessa: può il Parma entrare fra le magnifiche sei che si giocheranno la promozione in serie A attraverso i play off? Da settimane parliamo di ultime spiagge e forse il refrain è ormai da archiviare vista l'imprevedibilità di un campionato che a ogni turno riserva sorprese.

Di certo, le prossime due partite casalinghe, quella di oggi con la Reggina e quella di venerdì prossimo con il Cittadella, daranno risposte precise per capire quante probabilità ha ancora il Parma di salire sul treno degli spareggi.

Una cosa è certa: nella fase più delicata della stagione la squadra crociata è decimata dagli infortuni.

Ai dieci indisponibili potrebbe aggiungersi anche Franco Vazquez, il «faro» della squadra capace di prestazioni mostruose come quella di Monza. E sarebbe un bel problema per Iachini che nelle ultime settimane ha già dovuto fare i salti mortali per mettere in campo formazioni competitive.

Di contro, c'è il ritrovato entusiasmo di una squadra che non perde da tre turni pur avendo affrontato due team di alta classifica come Pisa e Monza.

Entusiasmo che si concretizza in quella che è decisamente più di una impressione e cioè che il Parma stia diventando una squadra vera al di là degli interpreti di giornata.



Precedenti e numeri

Dopo essere rimasta senza successi nelle prime cinque partite di campionato, contro il Parma la Reggina ha vinto il match di andata dello scorso ottobre (2-1, con gol di Jérémy Ménez e Andrej Galabinov per i calabresi e di Franco Vázquez per i crociati).

La Reggina ha subito gol in ciascuna delle ultime sette trasferte di questo campionato; i calabresi non mettono in fila più partite con gol al passivo in un singolo torneo dalle 10 gare esterne della Serie B 2009/10.

La squadra di Stellone ha vinto cinque delle ultime sei gare giocate, soltanto una vittoria in meno di quelle ottenute nelle prime 21 gare disputate in questa stagione. In più i calabresi hanno portato a casa i tre punti in ciascuno degli ultimi sei match contro avversarie dell’Emilia-Romagna.



La Reggina

In porta potrebbe essere confermato Micai ma non è escluso l'impiego di Turati. Difesa a tre con Di Chiara, Amione e Franco mentre a centrocampo dovrebbero essere schierati Giraudo, Folorunsho, Hetemaj, Crisetig e Kupisz. In avanti sono favoriti Menez e Tumminello.



Il Parma

Il Parma, come si diceva, arriva alla sfida con tanti indisponibili. Iachini dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Buffon in porta e la difesa a tre ormai collaudata composta da Delprato, Danilo e Cobbaut.

Sulle fasce dovrebbero esserci Coulibaly e Man mentre è scontata la conferma di Bernabè in mezzo insieme a Vazquez e uno fra Juric e Sohm.



Se il «mudo» non dovesse farcela potrebbe essere il turno di Brunetta, mai partito titolare nelle ultime partite.

In avanti scelte quasi obbligate perdurando l'indisponibilità di Tutino, Inglese e Pandev. La coppia d'attacco dovrebbe quindi essere formata da Simy e Benedyczak con Correia, Stits e Bonny pronti ad entrare se necessario.

Sarà una partita difficile, inutile nasconderlo e quasi decisiva per il Parma. Con undici gare da qui alla fine del campionato il tempo stringe e non rimangono più molte occasioni per avvicinarsi alla zona play off.

Biglietto a un euro per le tifose crociate che vorranno assistere alla partita. Una bella iniziativa della società in prossimità della festa della donna.

red.sp.