Parma-Lecce, domani i crociati celebrano le vittime del covid

Il Parma Calcio 1913, sabato allo stadio Ennio Tardini, in occasione della partita di campionato contro il Lecce, celebrerà la ricorrenza odierna della Giornata Nazionale della Memoria delle vittime del Covid-19.

Il club Crociato ricorderà chi ha perso la vita a causa di questa pandemia con due momenti comunitari, soprattutto con due testimonianze simbolo come categorie professionali, tra le più colpite in termini di vite umane dal Covid-19 e come vicinanza al Parma Calcio 1913.

Ci sarà un ricordo per i Vigili del Fuoco e per i medici, in particolare per le famiglie di Giorgio Gardini, ispettore dei Vigili del Fuoco frequentemente in servizio allo stadio, e per Manfredo Squeri, primario di Medicina e storico abbonato del Parma Calcio 1913. Entrambi furono tra le primissime vittime del Covid-19, nel marzo 2020. Si ammalarono nello svolgimento del loro quotidiano impegno professionale.

Un impegno che hanno portato avanti con l’amore per il proprio lavoro e, soprattutto, per il prossimo. E il nostro Club, per questo, insieme ai tifosi crociati, li vuole commemorare come il simbolo di una battaglia che ha stravolto e cambiato le vite di tutti noi.