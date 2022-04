C'è anche un Parma che vince

Trionfo del Parma femminile nella finale della coppa Emilia Romagna di Eccellenza: allo stadio Eleuteri di Roveleto di Cadeo, le crociate travolgono con un perentorio 4-0 le Biancorosse Piacenza e, oltre a festeggiare il successo nella competizione, ottengono l’accesso di diritto alla fase nazionale della coppa.

La finalissima si decide nella ripresa, dopo una prima frazione equilibrata e in cui ad avere la migliore opportunità per il vantaggio è la compagine piacentina: provvidenziale, nell’occasione, è infatti il salvataggio di Ravanetti in uscita su Barbarini, lanciata a rete dalle retrovie. Nella seconda frazione le crociate – che nei primi 45’ si erano rese pericolose soltanto con alcuni tentativi da fuori di Fragni e Iacuzzi – trovano i gol: apre al 3’ la stessa Iacuzzi, che insacca in perfetta girata aerea su traversone di Fragni. Le crociate rischiano al 20’, quando da un’incomprensione tra Maini e Remondini scaturisce la chance per il pari piacentino, evitato da Scaffardi che si immola su Pagani. La neoentrata Giorgia Tommasini firma poi una splendida doppietta: la sua prima rete, al 36’, arriva sugli sviluppi di un corner calciato da Cocconi. Il 3-0 delle crociate viene firmato al 39’ da Maini, che capitalizza un’azione personale e il successivo assist di Iacuzzi, mentre a siglare il poker al primo minuto di recupero è ancora Tommasini, che recupera il pallone ribattuto dalla retroguardia piacentina e batte per la quarta volta Orlando. Il match finisce nel tripudio gialloblù: è capitan Debora Fragni ad alzare al cielo la coppa.

Parole di gioia

Particolarmente emozionata l’allenatrice del Parma, Ilenia Nicoli, nel commentare il successo: «Sono contenta per le ragazze e i miei collaboratori che hanno tanto contribuito a questo risultato», sono state le parole del tecnico, che analizzando il match ha riconosciuto la bravura delle crociate «nel capire l’andamento della partita e colpire al momento giusto le avversarie». Presente a Roveleto di Cadeo anche Federico Pangrazi, coordinatore del settore femminile del Parma, per festeggiare la coppa Emilia Romagna ma guardare anche al campionato e alla possibile promozione delle crociate in serie C: «Speriamo che questo successo sia solo il primo tassello di questa stagione».