Il Parma è avvisato: il Bari, in trasferta, travolge il Verona 4-1 e va avanti in Coppa Italia

A sorpresa il Bari travolge l’Hellas Verona 4-1 al Bentegodi nei trentaduesimi di Coppa Italia e si qualifica ai sedicesimi con tripletta di Cheddira. Al prossimo turno affronterà una tra Salernitana e Parma. Ma non solo, proprio il Bari è l'avversario che i crociati incontreranno venerdì nella partita d'esordio del campionato di Serie B, al Tardini, alle 20:45. Al 16' è Lasagna a sbloccare il risultato. Pareggio al 30': spunto di Cheddira sulla destra e traversone teso in area sul quale si fionda di testa Folorunsho che deposita in rete. Al 44' c'è il vantaggio del Bari a sorpresa. Stavolta fa tutto Cheddira che mette a sedere Gunter e piazza la sfera col mancino in rete. Lo show del classe 1998 non è finito: segna un rigore al 53' e firma la tripletta al 79' beffando ancora Gunter. Verona in 10 dal 69' per rosso di Faraoni.