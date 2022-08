Il Parma sottoscrive il contratto professionistico per le sue calciatrici

Le calciatrici del Parma diventano professioniste a tutti gli effetti. Questo il comunicato del Parma in merito alla sottoscrizione del contratto professionistico.

"Parma Calcio comunica che il presidente Kyle Krause, unitamente ai presidenti degli altri 9 club partecipanti al prossimo campionato professionistico di Serie A Femminile, al Presidente Federale, al Presidente della Divisione Calcio Femminile e ai rappresentanti delle rispettive Associazioni di categoria, ha sottoscritto gli accordi collettivi con Calciatrici Professioniste e Tecnici.

Gli accordi hanno una rilevanza storica per il Calcio femminile e per il Calcio italiano nel suo complesso, in quanto sanciscono il passaggio al professionismo nei rapporti di lavoro tra Società e Calciatrici Professioniste e Tecnici.

Parma Calcio esprime sincero apprezzamento e profondo ringraziamento per il lavoro svolto da parte di tutte le componenti – Società Professionistiche, FIGC, Divisione Calcio Femminile presso la FIGC, AIC e AIAC – che hanno contributo alla definizione degli Accordi. Il professionismo rappresenta un riconoscimento fondamentale per il calcio femminile, nella cui valorizzazione il Parma Calcio crede fermamente e per il cui sviluppo si sta impegnando in modo significativo".