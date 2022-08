Prometeon Tyre Group è il main sponsor dei Crociati

Parma Calcio annuncia che Prometeon Tyre Group (PTG) sarà il Main Sponsor dei Crociati. Già dalla partita d’esordio della stagione di Serie B 2022-23, il nuovo brand comparirà sulle maglie di Capitan Buffon e della Prima Squadra Maschile: per PTG questa partita rappresenta il debutto nel mondo del calcio. L’annuncio ufficiale sarà comunicato nella conferenza stampa che sarà convocata venerdì 12 agosto 2022, alle ore 19:00, nella sala stampa dello stadio Ennio Tardini a pochi minuti dall’inizio del match inaugurale del campionato.

Fondato nel 2017, il gruppo Prometeon produce pneumatici dedicati al mondo industriale, compreso il trasporto di merci e passeggeri. Prometeon Tyre Group è guidato da un continuo sviluppo interno di soluzioni tecnologiche innovative per sviluppare le sue gamme di prodotti ad alte prestazioni progettate per migliorare l’efficienza di ciascuna flotta. È l’unico produttore mondiale di pneumatici interamente focalizzato sul mercato Industrial, che comprende pneumatici per camion, autobus, agro e OTR, e nel 2022 ha lanciato la sua nuova generazione di pneumatici, la Serie 02 con il marchio PIRELLI, che rappresenta il suo stato di arte in termini di innovazione e sostenibilità ed è la prima generazione di pneumatici completamente sviluppata nei centri di R&D del gruppo. Ha il quartier generale in Italia, quattro fabbriche nel mondo (2 in Brasile, una in Egitto, una in Turchia), circa 8.000 dipendenti e commercializza i suoi prodotti in oltre 150 paesi.

L’accordo che unisce PTG al nostro Club ha una durata pluriennale e lo scopo, da un lato, di dare visibilità ancora maggiore al brand Prometeon e, dall’altro, di sostenere la nostra Società, capace, grazie ai successi nella sua storia e al processo evolutivo introdotto dal Presidente Kyle Krause e dalla sua famiglia, di attrarre un brand così importante. Il progetto vede al centro una squadra che sta costruendo un suo identikit ben preciso, unico nel suo genere e con investimenti che guardano al futuro. Una strategia in sintonia con quella di Prometeon Tyre Group, che ha perciò deciso di sostenere il Club nel suo percorso di crescita.

Roberto Righi, Direttore Generale di Prometeon Tyre Group: “Con questo accordo facciamo il nostro ingresso in uno sport che muove la passione di milioni di persone in tutto il mondo, con una società dalle grandi tradizioni calcistiche e con chiare ambizioni per l’avvenire. Affiancheremo il Parma Calcio in un progetto di crescita che guarda al futuro, del quale condividiamo i valori e che si inserisce in maniera coerente nel percorso di sviluppo che Prometeon Tyre Group sta vivendo. Crediamo molto in questa partnership e siamo convinti che ci permetterà di stringere relazioni ancora più solide con i nostri fornitori e clienti, oltre ovviamente ai nostri quasi 8.000 dipendenti nel mondo”.

PROGETTI INTERNAZIONALI

Rivolte ai mercati internazionali, a supporto della presenza globale di Prometeon, saranno le iniziative che coinvolgeranno i Legends Parma Calcio e la Academy Parma Calcio. Parma ha una lunga tradizione di campioni, che hanno contribuito al suo palmarès, e i cui racconti potranno appassionare i collaboratori di Prometeon, oltre che i suoi clienti e partner, attraverso eventi anche fisici nei vari Paesi. Con la Academy Parma Calcio, invece, sia il Club sia PTG potranno esplorare nuovi mercati, alla ricerca di giovani talenti del pallone, come anche di nuove opportunità di business.