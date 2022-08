La radiocronaca in esclusiva

Riparte il campionato e i Crociati guidati da Fabio Pecchia tornano in campo per la prima partita della stagione al Tardini, impegnati contro il Bari. «Radio Parma» è pronta a seguire minuto per minuto il campionato del Parma. Anche per questa stagione di serie B 2022-2023 l’emittente cittadina si è infatti assicurata in esclusiva le radiocronache di tutte le partite della squadra crociata. Calcio d’inizio alle 20,45 e collegamento in diretta dallo stadio Tardini su «Radio Parma» a partire dalle 20,30: la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e poi la radiocronaca della partita affidata questa sera a Marco Balestrazzi e Alberto Dallatana. Al termine della partita tutti i commenti con le interviste agli addetti ai lavori e le opinioni dei giornalisti della «Gazzetta di Parma» presenti al Tardini. Ma riparte anche Bordo Campo su 12Tv Parma, con la sintesi e le opinioni raccolte al termine dell'incontro, proposti domani alle 12,20, 13,10 e 20,05.

Radio Parma ore 20,30