Karamoh, Hernani e Laurini verso i saluti

Calciomercato, si sa (ma sempre ricordato) non sono solo acquisti. E il Parma, è stato detto, ha anche una rosa da sfoltire. In quest'ottic, tre operazioni stanno per essere concluse. Karamoh sarebbe diretto a Torino (sponda granata), Hernani sarebbe pronto per la Reggina e Laurini penserebbe alla rescissione del contratto.