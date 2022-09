Il Parma si fa rimontare: perde 3-2 al Tardini contro la Ternana

Brutta sconfitta per il Parma: due volte in vantaggio (nel primo tempo con Delprato e nella ripresa con Inglese) i crociati si fanno riprendere e superare dalla Ternana di Mister Lucarelli e escono sconfitti 3-2 al Tardini nonostante una sostanziale supremazia nel corso dei 90'. La Ternana si conferma bestia nera per il Parma: aveva vinto entrambi i confronti anche lo scorso anno.

La cronaca della partita