Prima vittoria delle ragazze crociate in serie A (2-1 con rimonta al Sassuolo) davanti ai colleghi uomini

La seconda giornata di Serie A Tim si chiude con la prima storica vittoria del Parma nel massimo campionato. Non poteva esserci miglior esordio casalingo allo stadio Tardini nella massima competizione per le ragazze di Ulderici, che si aggiudicano 2-1 in rimonta il derby con il Sassuolo davanti al loro pubblico - presente sugli spalti anche la prima squadra maschile - e staccano quattro formazioni in classifica. Sul campo delle gialloblù sono le undici di Piovani a sbloccare il punteggio, al 20' con Pondini: cross di Brignoli da sinistra e volèe della numero otto neroverde, che batte Capelletti tra i pali. Nonostante lo svantaggio le ragazze di Ulderici reagiscono con convinzione e dopo la mezz'ora gli equilibri cambiano. Al 33' le crociate hanno l’occasione di riportare il match in equilibrio con il calcio di rigore guadagnato da Pirone; proprio l’ex Sassuolo però, dal dischetto, angola troppo il tiro e il pallone finisce sul palo, mantenendo invariato il parziale. Solo otto minuti più tardi la chance per pareggiare il conto ce l’ha Cambiaghi, altra ex illustre della gara, e questa volta la rete dell’1-1 arriva. La neo attaccante del Parma approfitta di un disimpegno sbagliato di Kresche, supera ben tre avversarie e scaglia un sinistro diretto all’angolino, ritrovando una rete casalinga nel torneo per la prima volta da marzo 2021. Allo scadere Pirone prova a sorprendere il portiere rivale con una conclusione forte da destra, che però centra in pieno l’esterno della porta. A inizio ripresa sono ancora le gialloblù a farsi pericolose: Farrelly aggancia bene in mezzo all’area ma non inquadra lo specchio e il pallone si spegne sul fondo. La partita è vivace e le occasioni non mancano né da una parte né dall’altra, ma nell’arco del secondo tempo le padrone di casa alzano il ritmo e nel finale le incursioni offensive portano al risultato sperato. Al 90' l’ingenuità di Mella nell’atterrare Martinovic al limite della propria area si rivela fatale: punizione per le crociate, Benoit con una parabola perfetta supera sia la barriera che Kresche tra i pali. Esordio interno da incorniciare per il Parma, mentre il Sassuolo incassa il secondo ko nelle prime due giornate di campionato per la seconda volta nella massima competizione (la prima nel 2017/18) e rimane a quota zero punti con Milan, Pomigliano e Como Women.