E' morta Federica, la moglie di Fabio Liverani: il post con beneficenza dell'ex allenatore del Parma

Lutto per l'ex allenatore del Parma, ora al Cagliari, Fabio Liverani: èmorta la moglie Federica. Aveva 46 anni ed era malata da tempo. La coppia ha due figli: Mattia (17 anni) e Lucrezia (13). In serata, Liverani ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza con un post su Instagram, una triste occasione per esaudire il desiderio della moglie, la raccolta fondi per IFO, la struttura che, fino all’ultimo, le ha offerto supporto: «Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento. Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma».