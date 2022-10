Il Parma con la Reggina ha sorriso due volte: 3 punti e la 10a partita più seguita tra A e B

Sorride due volte il Parma. Una domenica da tre punti e da... un incasso da top 10. E non parliamo della sola serie B. Una serie cadetta che, come blasone delle squadre partecipanti, compete quasi alla pari con la serie A. E si vede nei numeri. Tra le prime dieci partite del turno che si è giocato tra il 14 e il 17 ottobre, infatti, quattro sono di B. E c'è Parma-Reggina che con i suoi 12.146 spettatori al Tardini è proprio al decimo posto. Complice la nutrita presenza di duemila tifosi granata. Al quarto posto (primo in B) spicca il match fra Bari e Ascoli con 31.582 presenze, più dei 22.269 del derby di Torino. L’ottavo posto è Palermo-Pisa che ha fatto registrare 16.101 spettatori, seguito da Cagliari-Brescia con 12.905. Al primoi posto Inter Salernitana 75.452, poi Napoli-Bologna 50mila, Lazio-Udinese 45mila. Sesta Verona-Milan 22.089, Atalanta-Sassuolo 17.772.