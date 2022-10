Vigilia di Parma-Como, Pecchia: "Riacquistare serenità e continuità" - Video

Domani al Tardini arriva il Como: per il Parma, l’obiettivo è riprendere la marcia dopo il passo falso in casa del Sudtirol.

“Servono serenità e anche continuità, perché anche col Sudtirol la squadra ha fatto vedere cose buone” le parole pronunciate, nella consueta conferenza stampa della vigilia a Collecchio, da mister Fabio Pecchia. “Il Como è una squadra di qualità, con giocatori molto fisici in attacco”. Guarda il video.