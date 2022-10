Sorpresa di Frey ad Andrea Papi, portiere a cui è stata amputata una gamba: «Non vedo l'ora di rivederti in campo»

Andrea Papi, a fine agosto è rimasto vittima di un incidente in motorino che gli è costato l’amputazione della gamba destra. Martedì scorso a Bagno a Ripoli ha ricevuto la visita, a sorpresa, dell’ex portiere del Parma Sébastien Frey, ma in questo caso, trattandosi di Firenze, ex portiere della Fiorentina. Il 21enne e il francese sono colleghi, visto che prima dell'incidente per cui ha passato una settimana in coma, difendeva i pali dell’Antella, in di Promozione in toscana. Sey ha postato delle foto e ha scritto: «Quando ho visto un collega, un portiere così giovane, tifoso della Fiorentina che ha subito un intervento così importante ho voluto subito incontrarlo. So come ci si sente, e so quanto è importante essere circondati da persone che ti danno forza per mantenere alto il morale e rafforzare il proprio stato d'animo. Non è facile, ma il segreto è tutto lì», e ha concluso «non vedo l'ora di rivederlo in campo». Andrea dovrà ricevere una protesi definitiva al centro Inail di Budrio, in provincia di Bologna. Da qui la decisione di Frey di partecipare alla raccolta fondi aperta in suo favore dall'Antella su GoFundMe. Con lui altre Glorie Viola. «Faremo una donazione per te, perché la tua passione non finisce qui – ha detto Frey nel regalare a Papi una maglia ufficiale del club insieme a un paio di nuovi guanti da portiere –. La tua forza è rappresentata da tutta la gente che ti circonda e dal club in cui giochi: sono persone che tengono a te in modo particolare».