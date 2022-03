Bellezze "isolane" - Estefania Bernal

ESTEFANIA BERNAL, 26 anni – La modella argentina si annuncia come la più “caliente” delle naufraghe dell’edizione 2022 del reality “L’isola dei famosi”, in onda dal 21 marzo su Canale 5. Capelli scuri, occhi di ghiaccio: viene indicata come la “nuova Belen”. Seguitissima sui social. La sua partecipazione non passerà inosservata!