Ritorno al passato: Cristina Quaranta - Foto

CRISTINA QUARANTA - Showgirl e conduttrice televisiva, è ritornata alla ribalta grazie alla partecipazione all’edizione 2022 del “Grande Fratello Vip”. Scoperta da Gianni Boncompagni, deve la sua notorietà al fatto di essere stata scelta, come velina, da Antonio Ricci per “Striscia la notizia” nell’annata 1995-’96: faceva coppia con Alessia Merz. Nel 2005 partecipò come concorrente al reality “L’isola dei famosi”.