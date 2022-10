Ritorno al passato: Pamela Prati - Foto

PAMELA PRATI - È stata la primadonna del Bagaglino in numerosi spettacoli teatrali e televisivi (“Biberon”, “Crème caramel”, “Marameo”, “Mi consenta”, “Torte in faccia”). Negli anni ’90 è stata conduttrice sulle reti Mediaset di programmi quali “La sai l’ultima?”, “Scherzi a parte”, “Re per una notte”. Ora ritorna nell’edizione 2022 del “Grande Fratello Vip”: aveva già partecipato alla prima edizione nel 2016.