Obbligo del Super Green pass per chi lavora in ristoranti e trasporti. Niente quarantena per chi è vaccinato con 3 dosi

Nel corso della cabina di regia, a quanto si apprende da fonti di di Palazzo Chigi, si è discussa la possibilità di estendere il Green Pass rafforzato a tipologie di attività attualmente non contemplate dalla normativa (es. trasporti, fiere, impianti). Su questo secondo punto, si precisa, sono in corso approfondimenti. Sempre stando alle anticipazioni, non sarebbe più prevista quarantena per chi è vaccinato con tre dosi da 120 giorni.

Dubbi della Lega sull'obbligo di Super green pass a tutti i lavoratori: secondo quanto si apprende la misura alla fine non sarebbe passata in cabina di regia. Nel corso della riunione il ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe sottolineato la necessità in caso di portare avanti, di pari passo anche una presa di responsabilità da parte dello Stato: se si volesse estender e l’obbligo del super pass ai luoghi di lavoro che di fatto diventerebbe un «obbligo vaccinale» per i lavoratori, il ragionamento, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità per eventuali conseguenze da vaccino ed elencare i «fragili» esenti dall’obbligo.

E oggi sfiorati i 100mila positivi: sono 98.020 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 78.313. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 136 , mentre ieri erano state 202 .