Covid: 170.844 nuovi casi e 259 decessi in Italia

ROMA (ITALPRESS) - Impennata dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute, emerge che i nuovi positivi sono 170.844 (contro i 68.052 registrati nelle 24 ore precedenti) con 1.228.410 tamponi e un tasso di positività al 13,9%. Impennata dei decessi, 259, in forte aumento rispetto ai 140 rilevati il 3 gennaio. I guariti sono 30.333, mentre per gli attualmente positivi si evidenzia un significativo aumento di 140.245 unità raggiungendo un totale di 1.165.297.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 2.912 (+579), i pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41) con 153 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.250.993 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (50.104), seguita da Piemonte (20.453) e Toscana (18.863).