Pedopornografia, nel 2021 boom di reati online: 137 arresti. E aumentano sextortion, stalking e revenge porn

Stalking, revenge porn, sextortion: sono reati contro la persona commessi attraverso la rete che hanno visto un’impennata nel 2021, secondo i dati della Polizia postale e delle comunicazioni, in prima linea per contrastarli.

In particolare, i casi di sextortion, cioè di estorsione a sfondo sessuale, sono stati 984, con un incremento del 54% rispetto al 2020; quelli di revenge porn 225 (+78%) e quelli di stalkin 176 (+23%).

Nel complesso per reati contro la persona commessi sul web, sono stati denunciati oltre 1.400 soggetti.

«Significativo incremento», nel 2021, dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online: lo segnala la Polizia postale e delle comunicazioni che, attraverso il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, Cncpo, ha coordinato 5.515 indagini (+70% rispetto all’anno precedente), oltre 1.400 perquisizioni (+ 87%), eseguito 137 arresti (+98%) e denunciato 1.400 persone (+17% rispetto al 2020). Un incremento che sale al +127% per le persone arrestate e addirittura al +295% rispetto ai casi trattati, se si confrontano i dati prepandemici del 2019.



Per quanto attiene l’attività di prevenzione sono stati analizzati oltre 29.000 siti internet, 2.539 dei quali, riscontratone il carattere pedopornografico, sono stati oscurati mediante inserimento nella black list istituita ai sensi della Legge 38 del 2006.