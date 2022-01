Le regioni chiedono di togliere il sistema delle fasce di colori: "Con il Super Green Pass è superato"

Con l’introduzione del Super Green pass ormai in diversi ambiti della vita sociale e lavorativa, i tempi sono maturi per superare il sistema delle fasce di colori per le Regioni: l’obiettivo è di garantire la massima possibilità di spostamento e la tutela delle attività economiche, evitando chiusure. E’ l’orientamento delle Regioni, che nella prossima Conferenza dei governatori si riuniranno per discutere di una serie di temi sulle misure anti-Covid ed eventuali proposte da avanzare al Governo.