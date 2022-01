Coldiretti: Il caldo fa sbocciare le mimose due mesi prima

L’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre in pieno inverno fa splendere il sole ed alzare le temperature con le mimose fiorite quasi due mesi in anticipo sul tradizionale appuntamento ella festa della donna dell’8 marzo.

E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’anomalia climatica che interessa la Penisola. L’Italia - riferisce la Coldiretti - si trova in un ampio campo di alta pressione destinato a durare per giorni con tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature che di giorno raggiungono addirittura valori insoliti di 13-15 gradi al centrosud e sulle valli alpine.

Una situazione che - continua la Coldiretti - ha provocato il «risveglio» anticipato della natura con i mandorli che sono già fioriti in Sicilia e le coltivazioni più vulnerabili ai danni provocati dall’annunciato ritorno del maltempo nei prossimi giorni con repentine ondate di gelo notturno. Siamo di fronte - sottolinea la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal maltempo al sole, c he compromettono anche le coltivazioni nei campi con costi stimati che hanno superato i due miliardi nel 2021.

L’agricoltura «è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli -conclude la Coldiretti -. Si tratta di una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpreta re le novità segnalate dalla climatologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio».