Divampano le fiamme nel buio: incendio alla Pietra di Bismantova - Foto e video

Un vasto incendio è divampato alla Pietra di Bismantova. L'allarme è stato dato nella serata di mercoledì 2 febbraio: lungo lavoro dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti e di Reggio Emilia, per mettere in sicurezza l'area e per gli accertamenti sulle cause con i carabinieri forestali.

Le fiamme erano visibili in un'ampia area e molti hanno commentato l'accaduto sui social network.