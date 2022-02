Bollette: Bottega (Prosecco), costi saliti del 700%

Il costo dell’energia colpisce anche la produzione del Prosecco con un aumento, per l’azienda Bottega, marchio storico del Prosecco, del 700% del prezzo.



«Nella nostra azienda si è passati da un costo mensile dell’energia elettrica del 2019 di 12.000 euro ai 69.600 del mese solo di dicembre 2021, con un aumento su base annua del 700%, pari a 600.000 euro in più» dice Sandro Bottega, patron dell’omonima azienda di Bibano di Godega di Sant'Urbano (Treviso), tra i principali produttori di vino e distillati italiani. «Le imprese italiane sono sane ed efficienti - continua Bottega - ma la visione di lungo periodo ci fa supporre che il perdurare dell’aumento dei costi vada a erodere il valore aggiunto che esse creano, con le conseguenze di riduzione degli investimenti in ricerca, necessari per la crescita e lo sviluppo».

«Anche i settori dove il consumo di energia è inferiore a quello delle industrie meccaniche - conclude -, quindi anche nell’agricoltura e nella lavorazione dei prodotti agricoli e anche quando le fonti di approvvigionamento sono alternative, come nel nostro caso, gli aumenti sono arrivati a incidere profondamente».