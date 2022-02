Azione: Ricchetti presidente e Calenda segretario nazionale per acclamazione

Il senatore di Azione Matteo Richetti è stato eletto Presidente del partito per acclamazione dai delegati, durante il congresso di "Azione" in corso a Roma.

Carlo Calenda è stato invece nominato per acclamazione segretario nazionale.

"Nessuno si sogna di mettere questo partito in una sorta di isolamento, ma il problema è se la relazione di ascolto scardina quel sistema. Noi discuteremo e costruiremo alleanze. Domani iniziamo a costruire alleanza con il primo partito del paese: non è FdI e nemmeno il Pd, è il 50% di italiani che non vanno a votare. È lì che si vanno a vincere elezioni". Queste le parole di Matteo Richetti, eletto presidente per acclamazione di Azione, nel corso del Congresso in corso a Roma. "Ho letto che Conte, a cui andrà sempre il mio rispetto, teme le nostre accozzaglie. E se lo dice lui - prosegue Richetti - c'è un problema: quando governi con Salvini, Renzi, Letta, Zingaretti, sei bravo. Non ne voglio fare io accozzaglie, la mia preoccupazione è che mentre loro propongono il campo largo".