La Maison Valentino supporta l'Unhcr con 500mila euro

La maison Valentino ha scelto di supportare l’Unhcr con una donazione di mezzo milione di euro, unendo le forze con la Camera nazionale della moda nel supportare le iniziative pensate per «salvare vite, proteggere i diritti e - si legge in una nota -costruire un futuro migliore per i rifugiati, le persone senza uno stato e le comunità vulnerabili».

I fondi donati andranno a supportare Unhcr nei suoi sforzi per dare aiuto immediato alla popolazione colpita dalla guerra. «Come compagnia e come comunità di persone - conclude la nota diffusa in inglese - Valentino spera in una risoluzione pacifica del conflitto».