Gli Usa studiano il dopo Zelensky in caso di cattura o morte

Gli Stati Uniti e gli alleati stanno discutendo come assicurare una «linea di successione» in Ucraina nel caso in cui il presidente Volodymyr Zelensky sia catturato o ucciso dalle forze russe.

Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l’obiettivo è assicurarsi che ci sia una qualche forma di governo ucraino indipendente anche se la Russia dovesse insediare a Kiev un suo governo fantoccio. Avere un leader indipendente da riconoscere, mette in evidenza il New York Times, aiuterebbe a prevenire che leader sostenuti dalla Russia possano guadagnare legittimità.

Ma anche a garantire il flusso di aiuti. L’attenzione sulla successione di Zelensky è legata al fatto che la costituzione ucraina non è chiara al riguardo e all’insistenza del presidente ucraino a non lasciare il paese.