Antitrust: multa di un 1 milione di euro a Sky per il pacchetto calcio

L’Antitrust ha deciso una sanzione di 1 milione di euro a Sky Italia per informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio. Lo si apprende da un comunicato. Secondo l'Autorità un anno fa la società ha lasciato intendere erroneamente ai propri abbonati di poter continuare a vedere le partite del campionato di Serie A come accaduto nella precedente stagione. L’Autorità ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Sky Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull'aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.