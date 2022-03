Ancora freddo nel week end con aria artica ma da lunedì torna l’alta pressione. Resta l'allarme siccità

Nel weekend insiste l’aria artica: clima invernale con valori sotto la media soprattutto al nord e sulle regioni orientali della penisola. perturbazione in transito sul mediterraneo: coinvolgerà soprattutto le isole, con piogge localmente abbondanti in Sardegna. Torna l’alta pressione all’inizio prossima settimana con temperature in rialzo. Intanto questo fine settimana, l’Italia si trova fra una robusta area di alta pressione posizionata sull'Europa orientale e i flussi perturbati atlantici che cercano di avanzare da ovest, bloccati proprio dall’anticiclone.

Così, sui settori orientali del nostro Paese continuano a prevalere condizioni di stabilità, accompagnate da afflussi di aria molto fredda da est che riescono a penetrare fin verso la Val padana occidentale. Sull'altro versante oggi domineranno invece le nubi, associate a una perturbazione che si sta muovendo verso il basso mar Mediterraneo e porterà delle piogge più che altro sulle Isole maggiori, con fenomeni localmente più insistenti in Sardegna.

Nella seconda parte di domenica tenderanno a esaurirsi gli effetti di questa perturbazione - affermano i meteorologi di Meteo Expert -, ma la coda di un altro sistema nuvoloso (attualmente posizionato a ridosso del Portogallo) andrà a lambire le regioni nord-occidentali e la Toscana, dove osserveremo una breve fase piovosa con neve sotto i 1000 metri sui rilievi. In tutto il fine settimana le temperature saranno quasi ovunque inferiori alla norma e di stampo invernale, con le anomalie più vistose al Nord e sulle regioni adriatiche. Per la prossima settimana si conferma poi una cessazione del flusso freddo orientale e un ritorno verso valori più in linea con la media del periodo. Nessuno sblocco invece sul fronte siccità, destinata a proseguire ancora per diversi giorni.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE Sulle Isole maggiori cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse sulla Sardegna, in intensificazione nella seconda parte della giornata nel sud ed est dell’isola. Tra il pomeriggio e la sera deboli precipitazioni in arrivo anche sulla Sicilia. Molte nubi anche sulle regioni di Nord-Ovest con possibili deboli e sporadiche nevicate oltre i 500-600 metri sul settore alpino occidentale. Nel resto del Paese tempo più stabile, tra locali annuvolamenti e ampie zone soleggiate. Temperature massime in ulteriore calo su gran parte del Centro-Nord, in Calabria e sulle Isole. Valori inferiori alla norma e clima invernale con le anomalie più ampie soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche. Venti intensi di Scirocco sui mari occidentali, particolarmente forti intorno alla Sardegna; Tramontana in Liguria; ventilazione per lo più debole orientale altrove. Mari: mossi o molto mossi tutti i bacini di ponente (eccetto il Tirreno sud-orientale), fino ad agitato il settore sud-occidentale del Tirreno e il Canale di Sardegna; localmente mossi gli altri mari.

PREVISIONI PER DOMENICA Giornata con cielo da nuvoloso a coperto sulle Isole maggiori e al Nord-Ovest, a parte qualche apertura iniziale sulla Lombardia. Qualche annuvolamento anche su Veneto, Emilia, regioni centrali tirreniche e settore ionico. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Piogge sparse sulla Sardegna, più insistenti all’interno e sul settore orientale dell’isola, ma in attenuazione dalla sera. Nelle prime ore del giorno deboli precipitazioni possibili anche sulla Sicilia, nevose sui rilievi orientali oltre 1000-1200 metri, in esaurimento già in mattinata. Nella seconda parte della giornata precipitazioni per lo più deboli in arrivo su Liguria centro-occidentale e parte del Piemonte, con neve sui rilievi oltre 500-800 metri. Temperature minime in diminuzione al Nord e localmente anche al Centro, con possibili gelate all’alba. Massime stazionarie o in lieve aumento, ma con valori diffusamente ancora inferiori alla norma. Venti di Scirocco, intensi sui mari di ponente e intorno alla Sicilia. Mari: molto mossi tutti i bacini di ponente, fino ad agitato il settore occidentale del Tirreno e il Canale di Sicilia; mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio; poco mosso il medio-alto Adriatico.

PREVISIONI PER LUNEDI' Cielo molto nuvoloso o coperto nelle regioni di Nord-Ovest con qualche breve precipitazione possibile in Liguria. Prevalenza di nuvole anche nel nord-ovest della Toscana e in Sardegna, specie nell’est dell’isola con residue piogge isolate nel settore sud-orientale. Nuvolosità irregolare in Emilia, nel resto della Toscana, nel settore dell’alto Adriatico e nel versante ionico; prevalenza di tempo soleggiato o velato nel resto d’Italia. Temperature minime per lo più in aumento, eccetto sulla Sicilia; massime in lieve aumento un pò dappertutto anche se su valori ancora leggermente sotto le medie al Nord e nel settore adriatico. Venti di Scirocco sui mari di ponente, fino a moderati sul Ligure, sul Tirreno occidentale e intorno alla Sicilia, da tesi a localmente forti in Sardegna. Qui i mari saranno da mossi a molto mossi, fino ad agitato il Canale di Sardegna. Poco mossi o localmente calmi invece l'Adriatico, l’alto Ionio e il Tirreno sud-orientale.