Entro il 1 maggio si può fare domanda per la pensione per lavori faticosi

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - I lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti che matureranno nel 2023 i requisiti agevolati per l’accesso alla pensione possono fare domanda entro il primo maggio per essere collocati a riposo nell’anno. Lo si legge in un messaggio dell’Inps.

Possono presentare domanda anche i dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per queste gestioni speciali. I requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026. (ANSA).