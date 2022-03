Stanotte torna l'ora legale: le lancette vanno spostate in avanti

Stanotte, alle 2 di domenica mattina, torna l'ora legale. Le lancette dell'orologio andranno spostate in avanti di un'ora: si dormirà quindi un'ora in meno. Questo ritorno all'ora legale (per la quale si era parla negli anni scorsi di una possibile abolizione a livello europeo) ci permetterà di guadagnare un'ora di luce in più con considerevoli risparmi energetici.