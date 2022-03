Dall' inizio dell'anno 25 femminicidi, uno ogni 3 giorni

ROMA, 29 MAR - Dal primo gennaio al 27 marzo 2022 sono 24 i femminicidi commessi in Italia, secondo l’ultimo report del ministero degli Interni. A questi si aggiunge quello di oggi in Trentino, dove un uomo di 56 anni ha ucciso la moglie, 50 anni, con un’arma da fuoco che ha poi rivolto verso se stesso. Delle vittime, 22 sono state uccise in ambito familiare (14 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex). Si tratta di un dato identico a quello registrato nel 2021, quando a fine marzo i femminicidi registrati dal Viminale erano stati proprio 24.

I delitti commessi in ambito familiare o affettivo e le relative vittime di genere femminile presentano, in entrambi i periodi (1 gennaio-27 marzo del 2021 e del 2022), lo stesso numero di eventi mentre risulta in flessione il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 17 scendono a 14, nonchè quello delle relative vittime donne (da 15 a 14). Nel 2022 le vittime di omicidio volontario commesso dal partner/ex partner sono solo di genere femminile. Infine, nel periodo 21-29 marzo risultano 9 omicidi, 6 dei quali avvenuti in ambito familiare affettivo; di questi, 4 casi hanno fatto registrare vittime di genere femminile. Nel 2021 i femminicidi sono stati 119, due in più del 2020 (117) e 10 in più rispetto al 2019 (109).

Gli ultimi due casi sono il femminicidio in Trentino e la terribile vicenda di Carol Maltesi, uccisa, fatta a pezzi e nascosta per mesi in un congelatore dall’ex Davide Fontana: l'uomo ha confessato raccontando di un presunto gioco erotico nel corso del quale avrebbe ucciso la donna e poi ne avrebbe occultato il cadavere. Dopo il femminicidio Fontana ha anche usato l’auto e il cellulare della vittima e ha pagato anche l'affitto della casa della donna dove aveva nascosto il corpo.