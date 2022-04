In Umbria altri 12 ricoverati Covid in meno

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Altri 12 ricoverati Covid in meno in Umbria nell'ultimo giorno, ora 212, quattro dei quali nelle rianimazioni. Con ancora nessun nuovo morto in base ai dati della Regione aggiornati al 28 aprile. Nell'ultimo giorno sono tornati a crescere gli attualmente positivi, 12.493, 184 in più rispetto a mercoledì, frutto di 1.628 nuovi casi e 1.444 guariti. Sono stati analizzati 6.563 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 24,8 per cento (il doppio rispetto al 12,1 del giorno precedente mentre era al 16,9 il 21 aprile). (ANSA).