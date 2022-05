Schiacciato da una putrella, muore un operaio nel cantiere della casa della vacanze della ministra Cartabia

Un operaio è morto nel cantiere di un’abitazione privata a Ollomont. In base a una prima ricostruzione, l’uomo è rimasto schiacciato da una putrella. La vittima è un uomo straniero di circa 40 anni. Sul posto l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.

E’ avvenuto nella casa di Ollomont (Aosta) dove trascorre le vacanze estive la ministra della Giustizia Marta Cartabia, l’incidente sul lavoro costato la vita stamane a un operaio.

I carabinieri, come avviene in questi casi, hanno provveduto ad avvisare la proprietà dell’immobile. L'operaio, straniero di circa 40 anni, è rimasto schiacciato da una putrella mentre era impegnato in alcuni lavori edili nell’immobile per conto di un’impresa.