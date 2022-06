Nuovo video choc di 10 minuti all'udienza sull'assalto a Capitol Hill

Un nuovo video choc di 10 minuti con immagini inedite sulla rivolta al Capitol Hill è stato mostrato alla prima udienza pubblica della commissione d’inchiesta sul 6 gennaio. Nel video si sentono tra l’altro i manifestanti gridare «impiccate Mike Pence» e si vedono i poliziotti assaliti chiedere aiuto.

All’udienza sono intervenuti anche l’agente ferita durante le violenze, Caroline Edwards, e il regista di documentari Nick Quested. Quest’ultimo era a Washington per filmare li suo terzo comizio: ne aveva già seguiti due in dicembre per il documentario a cui stava lavorando.