Il mondo del giocattolo è in fermento: mentre si prepara l’uscita del film su Barbie di Greta Gerwig, la Mattel resuscita Big Jim e con lui altre due linee di «action figures» in sonno da decenni, Major Matt Mason e Pulsar. L'annuncio arriva dal Comic-Con di San Diego.

La ricomparsa sugli scaffali dei tre un tempo popolarissimi pupazzi per maschietti rientra nella strategia del Ceo del gigante del giocattolo, Ynon Kreiz, di capitalizzare sulle proprietà intellettuali dell gruppo riportando in vita vecchie linee di giocattoli per le nuove generazioni. Kreiz ha preso il timone di Mattel nel 2018 e da allora i risultati sono stati soddisfacenti con un balzo in avanti del 19 per cento nelle vendite nel 2021 a dispetto dei problemi nella supply chain e del costo crescente delle materie prime.

«Testiamo le acque», ha detto PJ Lewis, vice-presidente per il marketing internazionale ricordando che il recente successo di Mattel deriva in parte dal potenziamento dei brand storici esistenti: oltre al film su Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling nella parte di Ken - le riprese si sono concluse proprio in questi giorni - ce ne sono altri in lavorazione su una decina di altri iconici giocattoli tra cui un live action su Hot Wheel prodotto da J.J. Abrams, mentre stanno per essere messi in produzione anche pellicole su Thomas the Tank Engine e Polly Pocket.

Dei tre ormai, ma solo anagraficamente, anziani «eroi di azione» in miniatura, Big Jim è stato quello senz'altro più popolare in Europa. Prodotto fino al 1986 è arrivato in mano dei bambini italiani nel 1973, due anni dopo il debutto sul mercato nordamericano dove era approdato per far concorrenza a G.I. Joe della Hasbro, un’altra bambola snodabile destinata a un pubblico maschile.

Reintrodurre le tre «action figures» tra i ragazzini di oggi non è d’altra parte la cosa più semplice del mondo: i tre giocattoli della serie «Back in Action» sono assenti dagli scaffali da decenni «e non c'è papà di un bimbo di sette anni che sa chi è Major Matt Mason, ha detto Gerrick Johnson, un’analista di BMO Capital Markets who che copre l’industria del giocattolo.

Major Matt, un astronauta, è in effetti il più «vecchio" dei tre: fu lanciato nel 1967 ed ebbe successo fino a quando i bambini non persero interesse nell’esplorazione spaziale anche se il pupazzo ha goduto un ritorno di fiamma nel 2019 quando Tom Hanks ha firmato un contratto per girare un film su di lui. Big Jim fu tenuto a battesimo nel 1971 e Pulsar nel 1976. Per aiutare a colmare il gap generazionale, Mattel pensa di reintrodurre i giocattoli in più piccole dimensioni rispetto agli originali 25 centimetri per attirare i collezionisti di giocattoli degli anni Ottanta.