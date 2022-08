Pizzarotti: "Faremo la lista del civismo". Le firme ce le mette Italia Viva

L’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti sta lavorando a una 'Lista civica nazionale": «grazie al collegamento parlamentare di "Italia c'e" con "Italia Viva"», spiega intervistato da Repubblica, non avrà bisogno di raccogliere le firme per le elezioni.

Renzi è nel progetto? «Lo abbiamo ringraziato di averci dato la possibilità di partecipare alle elezioni, è evidente che ci sono dei rapporti ma di natura formale», risponde.

E’ aperto il dialogo con i sindaci: «penso a Palazzi a Mantova, Gori a Bergamo, Del Bono a Brescia, Nardella a Firenze, Lepore a Bologna, naturalmente Guerra a Parma. Premesso che non pensiamo di fare un programma in quanto tale perchè vogliamo contribuire alla coalizione, i temi fondamentali sono la fiscalità, il lavoro, l’ambiente. Una proposta: mezzi pubblici gratuiti fino ai 19 anni, affinchè i giovani imparino a muoversi con il trasporto pubblico. Comunità energetiche su tutti gli edifici pubblici».

Prevede per il M5s «una strenga, un colpo da questi parti. Alle Amministrative laddove sono riusciti a presentarsi sono andati malissimo. Sarà candidato un altro plotone di gente senza alcun rapporto con il territorio, faranno andare avanti il brand che però non tira più. Non farei neanche il pensiero di riportarli a casa».