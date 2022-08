Secondo Radar Swg Giorgia Meloni è il leader più gradito dagli elettori

Giorgia Meloni, con una percentuale del 32%, è il leader di partito che raccoglie il maggior gradimento tra gli elettori. E’ quanto emerge dal sondaggio settimanale Radar Swg. Seguono Giuseppe Conte 25%; Enrico Letta 23%; Matteo Salvini (23%); Carlo Calenda 20%; Silvio Berlusconi 19%. Una novità è la campagna elettorale in pieno agosto. Dal rilevamento emerge che poco più di 1 elettore su 3 la seguirà in modo assiduo e molti - il 35% degli intervistati - non la vogliono nei luoghi di villeggiatura. Sul voto, anche alla luce di quanto accaduto alle ultime amministrative, pesa l’incognita astensionismo. Attualmente, secondo il sondaggio Swg, soltanto il 58% degli elettori è fermamente intenzionato a recarsi alle urne il 25 settembre. Alla domanda se si recherà alle urne, poi, il 17% degli intervisati risponde "forse", il 7% "probabilmente non andrò", il 9% "sicuramente no" e un altro 9% "deciderà poco prima delle elezioni".