Weekend con le ultime piogge, poi da martedì nuova ondata di caldo

Weekend con ultimi temporali, mentre da Ferragosto avanzerà l’anticiclone africano e da martedi è in arrivo una nuova ondata di caldo. Negli ultimi giorni, una violenta fase instabile è stata accentuata anche dalla discesa di un vortice dall’Ucraina con aria fresca al suo interno. Nelle prossime ore il vortice si sposterà però verso l’Albania e da questa sera si porterà fuori dall’Italia definitivamente. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, indica un deciso miglioramento delle condizioni meteo ed il ritorno alla vera Estate agostana da domani: la domenica trascorrerà con pieno sole quasi ovunque, ad eccezione delle estreme regioni meridionali dove al mattino avremo ancora momenti di incertezza con nubi e locali rovesci.

Per Ferragosto una perturbazione transiterà dalla Francia centrale verso la Svizzera e la Foresta Nera: durante questo percorso porterà degli acquazzoni anche sul Nord Italia, a tratti anche su Toscana, Umbria e nord Marche.

In sintesi, ben due terzi degli italiani godranno di tempo buono, il restante vedrà qualche temporale ma in un contesto di temperature ancora accettabili.

Già da martedì però, avverte il meteorologo, arriverà la sesta ondata di caldo africano con interessamento più deciso del Centro-Sud: toccheremo nuovamente valori prossimi ai 37-38 C ma con un tasso d’umidità maggiore. Al momento, spiega, la durata di questa sesta ondata sembra piuttosto breve, con il rientro verso temperature meno asfissianti già nel weekend 20-21 agosto. Dal 10 maggio sono ben cinque le ondate di calore marino che hanno causato un aumento vertiginoso delle temperature del Mediterraneo con valori anche di 5-6 C oltre la media: il Mare Nostrum si è scaldato fino a 29-30 C, come il Mar dei Caraibi o il Mar Rosso.