Morde 'buttafuori' e spintona i Carabinieri, arrestato a Riccione

Ha morso - in evidente stato di alterazione - un addetto alla sicurezza di una discoteca di Riccione che cercava di allontanarlo dal locale e poi, all’arrivo dei Carabinieri, non ha esitato a spintonarli e a offenderli nel tentativo di opporsi a un controllo. Protagonista della vicenda un cittadino italiano della provincia di Padova arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla prime ore della mattinata quando l'uomo, dopo avere aggredito con un morso un 'buttafuorì del locale non ha placato la propria ira neanche nei confronti dei militari giunti sul posto, finendo per essere arrestato in flagranza.