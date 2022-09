Malore in mare, un uomo di 56 anni annega in Versilia

Un turista della provincia di Pistoia di circa 56 anni è deceduto questo pomeriggio nelle acque antistanti i bagni Graziano, Sirio e Franca 2 a Lido d i Camaiore (Lucca). L’uomo era in compagnia di un amico quando si è sentito male ed è stato lui ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i bagnini dello stabilimento balneare Graziano che gli hanno praticato le manovre rianimatorie e lo hanno riportato a terra.

E’ stato applicato il Dae una volta sulla battigia e nonostante gli ulteriori tentativi dei soccorritori, equipaggio Bls e automedica, l’uomo non si è pi ù ripreso. Dal 15 settembre la sorveglianza non è più obbligatoria ad eccezione del sabato e della domenica, i bagnini però erano in spiaggia e appena si sono resi conto di quanto stava accadendo sono andati in mare a prestare i soccorsi con il pattino e a nuoto. Sono intervenute la capitaneria di porto e le forze dell’ordine