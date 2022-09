Ha un malore durante un allenamento di volley: grave una 12enne nel Bresciano ma salvata dal defibrillatore

- Una ragazzina di 12 anni è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un malore in palestra. E’ accaduto a Castelcovati, nel Bresciano. La ragazzina stava iniziando il riscaldamento prima dell’allenamento con la squadra di pallavolo del paese quando si è accasciata a terra. L’allenatrice ha avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore presente in palestra. Il cuore della ragazzina ha ripreso a battere ed è stata trasportata in ospedale.

A inizio settembre, sempre nel Bresciano, un 14enne è morto cinque giorni dopo aver accusato un arresto cardiaco all’inizio dell’allenamento di calcio