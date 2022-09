La Svizzera ha perso il 6% dei ghiacciai nel 2022, è record

I ghiacciai della Svizzera nel corso del 2022 hanno perso il 6% del loro volume totale, un record assoluto, e la colpa è da attribuire a un inverno asciutto e alle ondate di caldo fuori norma dell’estate: lo si legge in un rapporto della Commissione sulle Scienze criosferiche dell’Accademia elvetica, secondo il quale in precedenza una perdita del 2% del volume dei ghiacciai in 12 mesi sarebbe stato considerato un fenomeno «estremo».

«Il 2022 - si legge nel rapporto - è stato un anno disastroso per i ghiacciai svizzeri: tutti i record sullo scioglimento dei ghiacci sono stati infranti».