Scuola, l'associazione presidi: "Va pensata aperta dalla mattina alla sera e con nuovo modo di far lezione"

«La dispersione scolastica è altissima e sono inaccettabili i divari territoriali, ce lo dicono tanto l’Invalsi quanto i dati Ocse Pisa. Giusto il richiamo ad attenersi ai dati. Alle famiglie vanno garantiti i servizi, pensando a scuole in cui si stia dalla mattina alla sera e non si faccia la lezione come si faceva 50 anni fa. La riforma Gentile continua a costituire un paradigma fuori dal tempo e serve un ammodernamento della riforma degli orgni collegiali». Così il presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli, ad Omnibus su La Sette.