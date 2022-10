Von der Leyen: "Pronti a discutere il price cap temporaneo sul gas". Eni: "Ripresi i flussi da Gazprom all'Italia"

«I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell’elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull'elettricità ovunque in Europa. Per questo motivo, siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell’elettricità». Lo ha detto la presidente della Commissione Europea intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo.

«Dobbiamo considerare i prezzi del gas anche al di là del mercato dell’elettricità. Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. E si tratta di una soluzione temporanea per far fronte al fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento per i prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi comprende più Gnl». Lo ha detto la presidente della Commissione Europea intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo.

Intanto sono ripresi oggi i flussi di gas approvvigionati da Gazprom all’Italia e «la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache». Lo comunica Eni. Le forniture erano state interrotte lo scorso primo ottobre - spiegava la società - per «la dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l'Austria» motivata da Gazprom.