Richiamato un lotto di semi sesamo "Vivi verde Coop" per salmonella

Richiamo di un lotto di 'Semi di sesamo biologici - Vivi verde Coop' per rischio microbiologico. Si tratta, si legge sul sito del ministero della Salute, di un «richiamo precauzionale per non conformità microbiologica: presenza di salmonella in 1 unità campionaria su 5». L'indicazione è di «non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita».

Il lotto di produzione è 138/22 ed il marchio di certificazione dello stabilimento produttore è 'Melandri Gaudenzio Srl'.