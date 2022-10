La Centrale di Zaporizhzhia senza energia esterna, allarme dell'Aiea

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia «ha perso tutta l’energia esterna per la seconda volta in cinque giorni": lo ha reso noto su Twitter il capo dell’Aiea Rafael Grossi, sottolineando che «le ripetute perdite di energia fuori dal sito» rappresentano «uno sviluppo profondamente preoccupante e sottolineano l’urgente necessità di una zona di protezione per la sicurezza nucleare intorno al sito».

«Il nostro team della centrale nucleare di Zaporizhzhya mi ha informato questa mattina che l'impianto ha perso tutta l’energia esterna per la seconda volta in cinque giorni. I generatori diesel di riserva stanno ora fornendo elettricità per le funzioni di sicurezza nucleare», ha scritto Grossi in un tweet.

«Questa ripetuta perdita di energia elettrica esterna alla #ZNPP (la centrale di Zaporizhzhia, ndr) è uno sviluppo profondamente preoccupante e sottolinea l’urgente necessità di una zona di protezione per la sicurezza nucleare intorno al sito», ha sottolineato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.



Da parte sua, l’Agenzia nucleare di Stato ucraina Energoatom ha spiegato che «12 ottobre alle 8:59 (le 7:59 in Italia) , a seguito del lancio di razzi da parte delle truppe russe, la sottostazione di Dneprovskaya nella regione di Dnepropetrovsk è stata danneggiata. Di conseguenza, la linea di comunicazione da 750 kV ZNPP-Dneprovskaya è stata disconnessa». Pertanto, ha proseguito, «la centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta completamente disconnessa (dalla rete, ndr). I generatori diesel si sono avviati automaticamente). Lo riporta la Ukrainska Pravda.