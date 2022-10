"Qui in Senegal", doppia gaffe del premier spagnolo in visita in Kenia

Doppia gaffe del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez durante la conferenza stampa a margine di un incontro con il suo omologo keniano William Ruto, alla State House di Nairobi, in cui si è confuso sottolineando due volte di trovarsi in Senegal.

«Penso che la Spagna sia anche un potenziale alleato, in molti campi e aree, che possiamo lavorare insieme al Senegal per affrontare le sfide comuni che le nostre società stanno affrontando», ha detto Sanchez una prima volta, per poi insistere rivolgendosi al presidente Ruto, come riportano i media nazionali: «Sono molto onorato di essere uno dei leader internazionali che vi visitano in qualità di Presidente del Senegal e non vedo l’ora di lavorare con voi». A questo punto il leader keniano lo ha interrotto correggendolo: «Sono il Presidente del Kenya, non del Senegal».

Sanchez è il primo capo di governo spagnolo a compiere una visita ufficiale in Kenya, come riferisce il sito keniota Citizen Digital. Visibilmente costernato, il premier ha chiuso il suo intervento scusandosi. «Mi dispiace, Presidente del Kenya, mi dispiace - ha detto -, Non vedo l’ora di lavorare con lei e con i suoi ministri. Porto con me una delegazione molto importante di aziende e imprese private che sono già stabilite in Kenya e che sono desiderose di aumentare la loro presenza qui».