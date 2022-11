Israele, gli exit poll danno la vittoria a Netanyhau

Il fronte di Netanyahu avrebbe 61 seggi alla Knesset su 120, quello di Lapid 55, Hadash taal (sinistra) 4. Questo il risultato delle elezioni in Israele secondo i primi exit poll diffusi dalla tv Canale 12 che confermano il Likud di Netanyahu al primo posto con 30 e Lapid secondo con 24. Secondo gli stessi exit poll, il sionista religioso Itamar Ben Gvir avrebbe ottenuto 14 seggi, il centrista Benny Gantz 11. I religiosi di Shas 10 deputati, 6 i Laburisti, 6 la sinistra del Meretz, 5 il partito islamista di Mansour Abbas, il nazionalista laico Avigdor Lieberman 4. Gli exit poll di Canale 11 e Canale 13 danno in testa il blocco di destra di Benyamin Neyanyahu con 62 seggi alla Knesset (su 120) contro i 54 del blocco di Yair Lapid.

Vola l'ultradestra, fuori i nazionalisti arabi

Grande successo elettorale per Itamar Ben Gvir, il leader della lista della destra radicale 'Sionismo religiosò (assieme con Bezalel Smotrich) che - secondo l’exit poll di Canale 12 - si è aggiudicato almeno 14 seggi su 120 nella prossima Knesset e che ha conquistato una posizione di forza nei confronti del Likud di Benyamin Netanyahu. La lista araba nazionalista Balad, secondo questo exit poll, non è riuscita a superare la soglia di ingresso. Ma fonti di Balad sostengono che con lo spoglio dei voti questa situazione potrebbe mutare e che «la meta non è tanto lontana». Esclusa inoltre dalla prossima Knesset, secondo questo exit poll, la lista nazional-religiosa ebraica 'Bait Yehudì di Ayelet Shaked.